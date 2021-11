Reprodução/Twitter Inspirada por Wall Street, B3 ganha escultura do Touro de Ouro em São Paulo

O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, vai entrar com um pedido junto à Prefeitura de São Paulo solicitando a retirada da estátua do "Touro de Ouro" da B3, a Bolsa de Valores brasileira, por uso indevido do espaço público e desvio de finalidade na instalação da peça, informa a Folha de São Paulo.



Inspirada pelo Touro de Wall Street, em Nova York, a B3 inaugurou na terça-feira (16) o seu próprio Touro de Ouro no centro histórico de São Paulo. A escultura ficará em frente ao prédio da instituição, na rua XV de Novembro e está autorizada pela Subprefeitura Sé a permanecer no local por três meses.

O Touro de Ouro foi idealizado em parceria com o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, Pablo Spyer, e concebido pelo artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli.

Desde então a estátua foi alvo de três protestos, o primeiro contra a fome , o segundo pedindo para taxar os ricos e ontem à noite manifestantes fizeram um churrasco para moradores de rua na frente da B3 .

A B3 afirmou em nota que a escultura "homenageia a força e a coragem do brasileiro, além de ser um presente para a cidade de São Paulo, visando à revitalização do centro histórico da cidade".

"Esculturas de touro, que representam o otimismo com o mercado financeiro, estão presentes em centros financeiros de diversas cidades no mundo, como Nova York e Frankfurt", complementou.

Leia Também

Manifestantes e políticos estão indignados com o monumento em pleno momento de crise econômica em que a fome se espalha pelo país e a inflação alcança 10,67% em 12 meses.

Entenda o motivo da polêmica em torno do animal.