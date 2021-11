Reprodução: iG Minas Gerais Gasolina subiu 47,42% em 12 meses

A Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado, divulgou nesta quarta-feira (17) o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), que aponta a gasolina como principal vilã da inflação. O combustível subiu 47,42% em 12 meses após ser fortemente impactado pela dinâmica do preço do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. Esse fator, somado à elevada taxa de desocupação, fizeram o rendimento médio real do brasileiro recuar 10,2% na comparação com o ano passado.



O relatório destaca queda expressiva na taxa de desemprego , mas ressalta que o aumento das contratações se concentrou em atividades de menor remuneração, o que ajuda a explicar a queda no rendimento.

A taxa de desemprego atingiu 13,2% da força de trabalho no trimestre encerrado em agosto, diminuindo 1,3 p.p na comparação com igual período do ano anterior (14,5%), de acordo com as estatísticas obtidas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE.

Inflação

No mês de outubro, a inflação ao consumidor atingiu 10,67% nos últimos 12 meses , bem acima da meta de inflação para este ano, que é de 3,75% com intervalo de 1,5 p.p. para cima e para baixo - limite máximo de 5,25%.

Além da gasolina, o relatório pontua que "a inflação ao consumidor aumentou em diversos países, impulsionada pelo aumento da demanda com a reabertura das economias, pela escassez de insumos e pelo aumento dos preços de commodities no mercado internacional. No Brasil, a crise hídrica impacta os custos de energia elétrica e adiciona mais pressão sobre a alta dos preços".

A expectativa é que haja um arrefecimento da inflação em 2022, já que está previsto para maio o fim da "bandeira de escassez hídrica", que impacta a conta de luz. Além disso, A IFI projeta o reestabelecimento das cadeias globais de insumos de produção, que devem fortalecer a oferta de commodities.

Cenário fiscal preocupa

A PEC dos Precatórios, que autoriza o adiamento das despesas judiciais da União e altera o indexador que corrige a regra do teto de gastos , abrindo espaço orçamentário para financiar despesas em 2022 (ano eleitoral), têm adicionado incertezas ao quadro econômico nos últimos meses, com reflexo sobre as condições financeiras.

Leia Também

Entre os impactos está o aumento dos juros, que esfriará a economia no ano que vem. Entre março e setembro desse ano, a taxa Selic subiu de 2,0% para 7,75% , maior patamar em quatro anos, e economistas que elaboram o Boletim Focus já trabalham com 11% na taxa básica para o ano que vem.

Leia Também

As novas altas previstas para a Selic indicam que a despesa de juros seguirá em elevação nos próximos meses, aumentando o endividamento público e consequentemente a percepção de risco de descontrole fiscal.

O RAF reitera que PEC dos Precatórios aumentou "exacerbadamente" o cenário fiscal, "exigindo esforço do governo para alcançar resultados primários mais elevados nos próximos meses, de modo a compensar a elevação na despesa de juros", ressalta a IFI.

Auxílio Brasil

A PEC deve abrir um espaço de cerca de R$ 93 bilhões no teto de gastos em 2022. Parte expressiva do montante será destinada ao programa social que iniciou os depósitos hoje, o Auxílio Brasil .

O substituto do Bolsa Família com parcelas temporárias de R$ 400 até dezembro de 2022 deverá contemplar 17 milhões de famílias, a um custo de R$ 81,6 bilhões.

Orçamento

Outras despesas devem receber R$ 21,5 bilhões do espaço aberto no teto de gastos, como a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por mais dois anos, o reajuste dos pisos constitucionais de saúde e educação, o auxílio diesel para os caminhoneiros, o auxílio gás social, o aumento do fundo eleitoral e o aumento do teto dos Poderes e órgãos autônomos.

Outras despesas devem preencher mais R$ 21,5 bilhões dos R$ 93,0 bilhões de espaço aberto no teto: