Reprodução Twitter Bolsonaro e Guedes em Dubai

O presidente Jair Bolsonaro elogiou nesta terça-feira (16) o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que graças a ele o Brasil tem a possibilidade de crescer 5% este ano.



"Começamos 2021 e estamos quase terminando com a possibilidade de crescermos 5% na economia, graças obviamente pela equipe que está ao nosso lado, bem como pelos economistas na pessoa do Paulo Guedes que bem sabe tratar dessa delicada questão", disse.

"A economia, com toda certeza, a sua dirigibilidade, tem que caber a pessoas realmente competentes. Graças a Deus temos isso no Brasil", reforçou ele, durante encerramento do Seminário Empresarial da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, no Barein.

Bolsonaro também defendeu que o Brasil retomou a confiança de empresários do mundo todo.

Analistas de mais de 100 instituições financeiras que elaboram o Boletim Focus preveem que a Economia brasileira crescerá 4,88% em 2021 e 0,93% em 2022.