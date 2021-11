IPCA

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, sofreu um aumento de 9,33% para 9,77%. A meta para este ano é 3,75%, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. As metas são fixadas pelo Comitê de Politica Comentária (Copom), e para controlar o índice, o braço do BC eleva ou reduz a taxa de juros (Selic). Para 2022, o mercado financeiro elevou a estimativa de 4,63% para 4,79%. O centro da meta é 3% no ano que vem.