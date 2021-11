Giovanni Santa Rosa Lucro da Magalu despenca 90% e ações refletem queda

A varejista Magazine Luiza teve queda de 90% no lucro do terceiro trimestre. O cenário é reflexo da desaceleração das vendas após um pico durante os primeiros meses da pandemia, além de maiores gastos com marketing pesaram na margem da varejista, informa a agência Reuters. As ações acompanham o resultado e caem, às 12h54, 15,02%, cotadas a R$ 11,60.

De julho a setembro, o lucro ajustado somou R$ 22,6 milhões. No mesmo trimestre do ano anterior foram R$ 215,9 milhões reportados.

A ação da concorrente Via (dona das marcas Casas Bahia e Ponto) fecharam com queda de quase 12% após registrar prejuízo no terceiro trimestre de R$ 638 milhões.

Espera-se que a Black Friday, na última semana desse mês, impulsione o setor de varejo e de e-commerce.

As vendas do comércio varejista recuaram 1,3% em setembro, na comparação com agosto, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados nesta quinta-feira. É uma retração menor do que a registrada no mês passado, quando o setor tombou 4,3%, mas ainda reflete as incertezas diante do cenário macroeconômico desafiador.

O comércio tem buscado driblar uma série de desafios durante a reabertura econômica. Enquanto o setor lida com a alta do dólar e entraves logísticos, a inflação ao consumidor acelera e já chega a 10,65% em 12 meses.