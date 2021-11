Divulgação Paraibano Janguiê Diniz recebe o Golden Visa dos Emirados Árabes Unidos

O empreendedor empresarial paraibano Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, recebeu, nesta quarta-feira (03), o Golden Visa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O visto, que representa um sistema de nacionalidade no continente, foi oferecido pelo diretor geral do Departamento de Turismo e Marketing de Comércio de Dubai (DTCM), Helal Saeed Al Marri, e pelo vice-presidente do órgão, Hamad bin Mejren, apresentados pelo empresário em Dubai e diretor de Expansão Internacional da Adhonep, Sérgio Raposo. O documento concede permanência para residir no país árabe por até 10 anos.

Dotado de uma vasta trajetória acadêmica, com mais de mil artigos publicados em jornais e revistas nacionais e internacionais, e 27 livros escritos e publicados, além do know-how empreendedor, desde a fundação do grupo Ser Educacional, hoje presente em todo território nacional como um dos maiores grupos de educação superior privada do Brasil, até a curadoria e investimento em diversas startups, Janguiê Diniz recebeu o convite ao título como forma de contribuição intelectual e empresarial para continuar promovendo e colaborando para o desenvolvimento e crescimento econômico e social dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa do Golden Visa teve início em 2019 e é voltada a investidores e talentos excepcionais como empreendedores, médicos, engenheiros, cientistas e artistas, que possam contribuir com o desenvolvimento do país do Golfo Pérsico. Do Brasil, poucas pessoas já receberam o Visto Dourado. Entre as personalidades, estão o campeão da Champions League e o melhor jogador do mundo de 2004 e 2005, Ronaldinho Gaúcho, além do campeão da Copa do Mundo pelo Brasil, em 1994, Bebeto.

Para Janguiê Diniz, a concessão do visto especial representa uma oportunidade de estreitar laços e expandir investimentos. “Como investidor, sempre busco novas fronteiras de negócios e oportunidades de parcerias. Os Emirados Árabes possuem uma economia fortemente baseada no empreendedorismo e no desenvolvimento tecnológico, o que me atrai pelo fato de terem sempre um olhar voltado para o futuro”, aponta. “Agora, podendo ter acesso facilitado ao território dos Emirados, novas alianças poderão ser formadas e negócios fechados, sempre com vistas a beneficiar a economia local e, ao mesmo tempo, trazer investimentos e inovação para o Brasil”, completa.

Os Emirados Árabes são a segunda maior economia do mundo árabe e seguem com um rápido desenvolvimento. Atualmente, há um alto percentual de estrangeiros residentes no país – cerca de 90% da população local – e o Golden Visa permite atrair mais pessoas qualificadas para a região. Com o visto especial, os contemplados possuem livre trânsito e residência no país, e não necessitam receber autorização a cada entrada no território.

UAE Golden Visa

Sua Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, anunciou o lançamento do Golden Visa em 2019, que concede a alguns residentes residência de longo prazo por até 5 ou 10 anos.