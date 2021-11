Divulgação PremiaPão

A primeira parcela do 13° salário começa a ser paga no mês de novembro e o pagamento extra pode ser uma oportunidade para quem quer investir e começar o próximo ano sendo dono de um negócio próprio. Existem diferentes opções no mercado e, para ajudar na escolha, preparamos uma lista com 13 opções de negócios que operam através do franchising ou de licenciamento, com valores a partir de R$ 10 mil. Confira abaixo:

1) Take and Go

Primeira vending machine no Brasil a operar com inteligência artificial. As cervejeiras podem ser instaladas em condomínios, clubes ou qualquer estabelecimento.

Investimento inicial: R$ 10 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4,6 mil

Prazo de retorno: 10 meses

2) PremiaPão

Rede especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão.

Investimento Inicial: a partir de R$ 10 mil

Faturamento médio: R$ 17 mil, considerando a comercialização de 34 anúncios

Retorno do investimento: 4 a 8 meses

3) Sofá Novo de Novo

Rede especializada em higienização e impermeabilização de estofados

Valor do investimento: R$ 25.900,00

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Retorno de investimento: 6 meses

4) CleanNew

Rede especializada em higienização e blindagem de estofados residenciais, carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 34.610,00

Previsão de retorno: a partir de 6 meses

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 14.500,00

5) Limpeza com Zelo

Especializada em higienização de residências, escritórios e condomínios.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Previsão de retorno: 6 a 18 meses

6) Minha Quitandinha

Minimercado autônomo, baseado no conceito de honest market, instalado em condomínios residenciais verticais e horizontais, empresas, hotéis, clubes, marinas e academias.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$15 mil por loja

Prazo de retorno: 9 meses

7) SPA Express

Uma das maiores franquias de saúde, beleza e bem-estar em domicílio do país.

Investimento total: a partir de 37.335,00

Faturamento médio mensal: R$ 15.000,00

Prazo de retorno: 12 a 16 meses

8) Home Angels

Rede de cuidadores de pessoas.

Investimento: entre R$ 41.000 a 89.000 mil

Faturamento médio mensal: Express R$ 80.000 e Premium 130.000

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

9) Park Education

Rede de escolas de idiomas e cursos livres

Modelo Light

Valor de investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio: 20 mil

Retorno do investimento: 20 meses

10) Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil.

Modelo Mr. Fit Café: cafeteria completa com opções de lanches e sobremesas saudáveis

Investimento: a partir de R$ 69.000,00

Estimativa de faturamento bruto: de R$ 30 a 60 mil

Retorno do investimento: 10 a 36 meses

11) Emagrecentro

Uma das maiores redes de emagrecimento e estética corporal do país.

Modelo de negócio: Loja

Investimento total: a partir de R$ 100.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

12) Açougue Vegano

Primeira rede de franquias veganas genuinamente brasileira

Modelo: Pocket

Investimento inicial: R$ 94,5 mil

Faturamento médio mensal: de 20 a 50 mil, 12% a 15% do faturamento bruto

Prazo de retorno: entre 24 e 36 meses

13) Casa de Bolos

Rede pioneira no segmento de bolos caseiros