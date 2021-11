Jorge William / Agência O Globo Boletim Focus é divulgado toda semana pelo Banco Central

Após a elevação da taxa básica de juros, o mercado piorou as projeções para a inflação e crescimento da economia brasileira, indica o boletim Focus, do Banco Central (BC), divulgado nesta segunda-feira (1º). A expectativa é de que a inflação, medida pelo IPCA, feche 2021 em 9,17% – há um mês, a estimativa era de 8,51%. O documento reúne previsões de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos.

Essa é a trigésima semana consecutiva em que o mercado projeta elevação da inflação.

O IPCA não deveria ser maior que 5,25% este ano, segundo a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O centro da meta é de 3,75%, mas a margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie de 2,25% a 5,25%.

Na última semana, o BC elevou a Selic em 1,5 ponto percentual, chegando a 7,75% e com sinalização para uma elevação na mesma magnitude na próxima reunião do Copom. Para 2022, o mercado projeta inflação em 4,55%.

As perspectivas de crescimento da economia também se deterioraram. Para 2022, a projeção de crescimento do PIB caiu para 1,20%, ante 1,40% na última semana. Em 2021, a estimativa para o crescimento da economica é de 4,94%.