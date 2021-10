Fernanda Capelli Mineradora anunciou ainda que seu Conselho de Administração aprovou novo programa de recompra de ações

A Vale registrou lucro líquido de US$ 3,886 bilhões no terceiro trimestre deste ano. É 33.6% maior que os US$ 2,908 bilhões do mesmo período do ano passado.

Nos nove primeiros meses deste ano, o ganho chegou a US$ 17,018 bilhões. É uma alta de 311% em relação ao mesmo período de 2020.

Na noite desta quinta-feira, a mineradora anunciou ainda que seu Conselho de Administração aprovou novo programa de recompra de ações. O novo programa será limitado a 4,1% do número total de ações em circulação, com base na composição acionária atual, e será executado em um período de até 18 meses.

Recentemente, a companhia informou que a produção de minério de ferro totalizou 89,4 milhões de toneladas no trceiro trimestre, uma alta de 18,1% em relação ao segundo semestre deste ano e um aumento de 0,8% em relação ao terceiro trimestre de 2020. No acumulado do ano, o avanço foi de 8%.

Segundo a Vale, o avanço foi reflexo da melhora sazonal das condições climáticas no Sistema Norte,

aumentando o desempenho de Serra Norte e Carajás (S11D). Houve aumento na produção ainda no Sistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

A empresa pretende produzir entre 315 milhões e 335 milhões de toneladas de minério neste ano.