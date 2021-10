Fernanda Capelli Campanha de parcelamento da Enel termina neste domingo (31)

Famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica têm até o próximo domingo (31) para parcelar suas contas de luz da Enel em até 13 vezes. A iniciativa é válida para clientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Goiás.



Segundo a Enel, o consumidor pode pagar as contas com uma entrada + 12 parcelas com isenção de encargos sobre atraso e apenas 1% de juros do financiamento. A negociação pode ser feita pelo site , pela Central de Atendimento 0800 72 72 120 ou presencialmente, por meio de agendamento prévio.

Vale lembrar que desde o último dia 1º, a falta de pagamento voltou a causar cortes de luz aos consumidores de baixa renda . Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) havia suspendido essa regra para os beneficiários da Tarifa Social em razão da crise provocada pela pandemia de Covid-19.