FreePik Consumidores de São Paulo poderão pagar conta de luz com cartão de crédito

A Enel Distribuição São Paulo disponibilizará em seu site a partir deste mês, uma nova forma de pagamento das contas de energia elétrica para seus consumidores, por meio do cartão de crédito, parcelando os valores vencidos ou a vencer em até 24x. Poderá ser usada por qualquer cliente baixa tensão, ou seja, o grupo que utiliza tensão abaixo de 2.300V, com tarifas aplicáveis apenas ao consumo, composto em sua maioria por residências, lojas, edifícios comerciais, e imóveis rurais.

Os serviços podem ser acessados pela Agência Virtual, no site da companhia, ou pelo aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS e Android. É importante lembrar que as condições de juros dependem do número de parcelas escolhidas pelo cliente, de acordo com o diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo, André Oswaldo dos Santos.

O diretor destacou que “A opção de pagamento com o cartão de crédito é mais uma facilidade que a Enel SP está oferecendo para que o cliente não precise sair de casa, é uma praticidade. Com poucos cliques, o cliente escolhe a melhor oportunidade e conta com opções de parcelamento diretamente no cartão”.