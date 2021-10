FreePik Novas regras do Casa Verde e Amarela passam a valer a partir desta quinta-feira (28)

Começam a valer nesta quinta-feira (28) as novas regras do programa Casa Verde e Amarela, substituto do Minha Casa, Minha Vida. As mudanças trazem juros mais baixos e um novo teto para os imóveis de habitação popular. Confira as mudanças:

Unificação das taxas de juros

Todas as famílias com renda de até R$ 2 mil por mês terão acesso à mesma taxa de juros.

Norte e Nordeste: 4,25% ao ano, para cotistas do FGTS, e 4,75% ao ano para quem não é cotista;

Sul, Sudeste e Centro-Oeste: 4,5% ao ano para cotistas do FGTS, e 5% ao ano para quem não é cotista.

Redução temporária das taxas de juros



Até o fim de 2022, famílias com renda mensal de R$ 4 mil a R$ 7 mil pagarão taxas de juros menores. A redução é de 0,5 ponto percentual.

Cotistas do FGTS por três anos ou mais: juros de 7,16% ao ano;

Para quem não é cotista do FGTS: juros caem de 8,16% para 7,66% ao ano.

Novo teto

Com as novas regras, o teto - isto é, o valor máximo de custo - dos imóveis também mudou. Agora, ele varia de acordo com a região e o número de habitantes do município.



Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles:

DF, RJ e SP: foi de R$ 240 mil para R$ 264 mil;

foi de R$ 240 mil para R$ 264 mil; ES, MG, PR, RS e SC: foi de R$ 215 mil para R$ 236,5 mil;

foi de R$ 215 mil para R$ 236,5 mil; Outras regiões: foi de R$ 190 mil para R$ 209 mil.



Demais capitais e municípios com população maior ou igual a 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capitais regionais e municípios a partir de 100 mil habitantes nas regiões metropolitanas de Campinas, Baixada Santista e Regiões Integradas de Desenvolvimento de capital:

Leia Também

DF, RJ e SP: foi de R$ 230 mil para R$ 253 mil;

foi de R$ 230 mil para R$ 253 mil; E S, MG, PR, RS e SC: foi de R$ 190 mil para R$ 209 mil;

foi de R$ 190 mil para R$ 209 mil; Outras regiões: foi de R$ 180 mil para R$ 198 mil.

Municípios a partir de 100 mil habitantes e municípios com menos de 100 mil habitantes das regiões metropolitanas de Campinas, Baixada Santista e Regiões Integradas de Desenvolvimento de capital e municípios com menos de 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capitais regionais:

DF, RJ e SP: foi de R$ 180 mil para R$ 198 mil;

foi de R$ 180 mil para R$ 198 mil; ES, MG, PR, RS e SC: foi de R$ 170 mil para R$ 187 mil;

foi de R$ 170 mil para R$ 187 mil; Outras regiões: foi de R$ 165 mil para R$ 181,5 mil.

Municípios com população maior que 50 mil habitantes e menor que 100 mil habitantes:

DF, RJ e SP: foi de R$ 145 mil para R$ 166,75 mil:

foi de R$ 145 mil para R$ 166,75 mil: ES, MG, PR, RS e SC: foi de R$ 140 mil para R$ 161,1 mil;

foi de R$ 140 mil para R$ 161,1 mil; Outras regiões: foi de R$ 135 mil para R$ 155,25 mil.

Municípios com população maior que 20 mil habitantes e menor que 50 mil habitantes:

DF, RJ e SP: foi de R$ R$ 145 mil para R$ 159,5 mil;

foi de R$ R$ 145 mil para R$ 159,5 mil; ES, MG, PR, RS e SC: foi de R$ 140 mil para R$ 154 mil;

foi de R$ 140 mil para R$ 154 mil; Outras regiões: foi de R$ 135 mil para R$ 148,5 mil.

Demais municípios: