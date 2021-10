Divulgação/Guaraná Antarctica Guaraná Antarctica lança seis novos sabores em comemoração aos seus 100 anos

Em comemoração aos seus 100 anos de existência, o Guaraná Antarctica lançou seis sabores inéditos: Guaraná Cajá, Cupuaçu, Acerola, Jabuticaba, Uva Verde e Erva-mate.

A escolha contou com a participação dos consumidores, que responderam, via internet, quais novos sabores eles gostariam de adicionar na receita de Guaraná Antarctica. Entre as respostas mais inusitadas, a marca recebeu pedidos de refrigerantes de jiló, maxixe e jurubeba.

As latinhas também receberam uma embalagem especial, inspirada na cultura brasileira, com as ilustrações do artista plástico Andrés Sandoval. A coleção de 100 anos de Guaraná Antarctica é limitada e está disponível em latas de 350 ml em pontos de venda de todo o Brasil.