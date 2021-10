Edu Andrade/ ME Além de Rogério Marinho e Onyx Lorenzoni, ministro da Economia tem desavença com colega "fura-teto"

O ministro da Economia, Paulo Guedes, que já se estranhou publicamente com Rogério Marinho , da pasta do Desenvolvimento Regional, e nos bastidores com Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, tem agora um novo desafeto "fura-teto": o ministro da Cidadania, João Roma.



Guedes estaria nervoso com a proposta da pasta de Roma para criar um "vale-gás" , informa o colunista Lauro Jardim. O benefício, ainda em fase inicial, seria pago a 14,6 milhões de pessoas até o fim do ano.

Para rebater as críticas de Guedes, Roma tem dito que a medida não é eleitoreira, mas emergencial. Bolsonaro já disse ser favorável à criação de um fundo para amenizar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha.

O ministro da Economia está enfraquecido dentro do governo desde a descoberta de sua empresa offshore em paraíso fiscal , no âmbito da investigação dos "Pandora Papers", do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).