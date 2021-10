Agência Brasil Poder de compra de beneficiários caiu diante da inflação





Com o aumento no custo de itens da cesta básica, os beneficiários do Bolsa Família possuem hoje seu pior poder de compra em sete anos. O valor médio do benefício é R$ 189.



Diante do atual contexto econômico do Brasil, esse valor só permite, em média, a aquisição de 30% de uma cesta básica completa e para uma só pessoa. A informação é do portal Metrópoles, que cita o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para dizer que a inflação tem prejudicado mais aqueles que possuem pouco ou quase nada.



Segundo a supervisora de preços do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Patrícia Costa, esse fenômeno está atrelado às escolhas políticas econômicas do país. “O Brasil vem exportando seus principais alimentos num volume extremamente alto, e durante a pandemia. Então, no momento de uma crise sanitária, da qual você desconhece a proporção, você simplesmente continua exportando, quando o certo era diminuir esse movimento, como outros países fizeram. Mas, no Brasil, isso não aconteceu, porque aqui tudo foi tratado como uma 'gripezinha'”, critica Patrícia.







De acordo com a publicação, o Brasil é o quinto, em 37 países, com a maior inflação já registrada até agosto.