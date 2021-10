shutterstock Saiba quais programas cancelam o Bolsa Família

Após o anúncio da reformulação do Bolsa Família, que passará a se chamar Auxílio Brasil, por iniciativa do governo federal, e com o pagamento da última parcela do auxílio emergencial nos próximos dias, os beneficiários devem ficar atentos, pois ocorrerão mudanças nas regras de concessão dos programas assistenciais. O acúmulo de benefícios não será permitido, podendo levar a suspensão do cadastro. O cidadão que tiver fonte de renda declarada será excluído da folha orçamentária.

O Auxílio Brasil será concedido a partir de novembro, com a mesma função do Bolsa Família, que é realizar pagamentos mensais para ajudar a população em situação de vulnerabilidade social.

Quais benefícios podem cancelar o Bolsa Família?

Para quem recebe seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC), ou qualquer outro salário do governo, como pensão por morte, aposentadoria ou auxílio doença, ligados ao INSS, fica suspenso o recebimento do Bolsa Família, de acordo com a legislação.

Essas pessoas podem participar apenas de programas assistenciais como o auxílio emergencial, vale gás, Minha Casa Minha Vida e outros destinados à população de baixa renda. A situação social e financeira deve ser comprovada por meio de registro no ter registro no Cadastro Único, por meio do qual o indivíduo acessa os benefícios de desconto, como tarifa única nas contas de energia.

Assim, o beneficiário do Bolsa Família não pode ter salário fixo, como um repasse do BPC, por exemplo. Porém, é autorizada a concessão de pequenos abonos que irão complementar as mensalidades pagas pelo projeto.

