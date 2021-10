Jornal Nacional Rompimento da barragem de Brumadinho

Familiares dos 250 trabalhadores que morreram no rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, fecharam acordo de indenização com a mineradora Vale, de acordo com a própria empresa. As informações são do jornal Estado de Minas.



Atualmente, a Vale contabiliza mais de 680 acordos trabalhistas, que envolvem 2,4 mil pessoas e correspondem a um total de R$ 1,1 bilhão. Segundo a empresa, as indenizações têm como base o acordo assinado com o Ministério Público do Trabalho, que contou com a participação dos sindicatos.

"No total, entre cíveis e trabalhistas, já foram firmados 5,5 mil acordos, envolvendo 11,2 mil pessoas, o que resultou no pagamento de mais de R$ 2,4 bilhões. Os números reafirmam o compromisso da Vale em indenizar de forma rápida e definitiva todos aqueles que sofreram algum impacto pelo rompimento da barragem ou pelas evacuações", disse a empresa, em nota.

Apesar da Vale afirmar que faz esforços para indenizar e auxiliar familiares das vítimas, sindicatos ainda batalham para conseguirem valores e medidas que consideram justos.