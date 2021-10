Reprodução Twitter Manifestantes protestam na porta do Ministério da Economia

Manifestantes da CUT (Central Única dos trabalhadores), UNE (União Nacional dos Estudantes) e outros movimentos sociais organizaram ato para protestar contra o ministro Paulo Guedes nesta quinta-feira (6) na porta do Ministério da Economia.

Com ossos e dólares com o rosto do ministro ensanguentado, reclamaram da inflação dos alimentos e do escândalo divulgado pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), no âmbito do projeto da "Pandora Papers"que comprovou a empresa offshore milionária em nome de Guedes .



"Acontece agora no Ministério da Economia um escracho contra o ministro Guedes, parasita, responsável pelos milhares de brasileiros que hoje se encontram em situação de precariedade, sem emprego e com fome! Fora Bolsonaro e Guedes", publicou a UNE no Twitter.

"O sangue derramado por esses dólares, o senhor vai pagar Paulo Guedes", afirmou um dos manifestantes ao microfone instalado no local segundo o portal UOL.

Os manifestantes também protestaram contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 32 referente à reforma administrativa.

Veja

Servidores públicos de todo Brasil já estão no Ministério da Economia para iniciar os protestos de hoje em Brasília contra o ministro Paulo Guedes, a PEC 32 e o desgoverno Bolsonaro. Confira a fala da presidenta da Confetam #JuntosContraPEC32 #ForaGuedes #ForaBolsonaro pic.twitter.com/psxeK01PET — Confetam (@ConfetamCUT) October 7, 2021

















