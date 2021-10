Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Campos Neto estaria irritado com Paulo Guedes

Convidado a prestar esclarecimentos no Senado, o presidente do Banco Central, (BC) Roberto Campos Neto, está irritado com o ministro Paulo Guedes, informa a jornalista Bela Megale. Na avaliação do presidente do BC, a maneira que Guedes lidou com a situação o prejudicou.

Campos Neto consta como dono da Cor Assets S.A., uma offshore localizada no Panamá, outro paraíso fiscal. Ele criou sua offshore em 2004, com capital de 1,09 milhão de dólares, mas encerrou a empresa no ano passado, com aprovação dos acionistas em 12 de agosto e registro da ata dois meses depois. Ainda assim, chegou a passar mais de um ano e meio mantendo os postos de controlador da offshore e de presidente do BC, já que assumiu o posto no governo em fevereiro de 2019.

O presidente do BC afirma a interlocutores que notificou o Senado sobre todas as suas offshores, absteve-se de fazer investimentos e aportes desde que entrou no governo e que seguiu a cartilha do compliance do banco.

Enquanto isso, Guedes manteve a empresa ativa e em nome de familiares. Aos olhos de Campos Neto, essa atuação o colocou no meio dessa furada.