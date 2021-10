Reprodução Simpsons previu a escassez de combustível?

O Reino Unido está sofrendo com desabastecimento de combustíveis . Ao redor da ilha, longas filas de carros se formam nos postos procurando gasolina. Nas redes sociais, fãs do desenho Os Simpsons estão dizendo que os roteiristas acertaram mais uma "previsão".



Após escassez de mais de 100.000 motoristas de caminhão no Reino Unido, muitos consumidores estão em pânico, o governo chegou a colocar membros do Exército no meio da cadeia de distribuição do combustível para evitar o agravamento do problema.

Um episódio de 2010 com o título "Lisa, essa não é a sua vida" viralizou recentemente para explicar a futurologia. Na cena dos Simpsons, Homer pode ser visto enchendo o porta-malas de seu carro com 1.000 galões de combustível para ganhar um brinquedo promocional para sua filha Maggie.

No Twitter, os internautas estão comentando que Matt Groening, o criador do programa, é um "viajante do tempo".

"Nesse ritmo, podemos muito bem planejar com antecedência usando episódios de Simpson. Estamos vivendo na Matrix!", comentou um usuário da rede social.

Esta não é a primeira vez que Os Simpsons supostamente adiantou eventos curiosos.



Anteriormente, o programa "previu" ocorrências como a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o vírus Ebola e os motins do Capitólio.

Antes disso, no episódio de 1993 'Marge in Chains', as pessoas de Springfield entraram em pânico quando um vírus mortal veio do Japão para Springfield.