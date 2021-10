Brasil Econômico Por que startup é o investimento do futuro?

O Brasil Econômico ao Vivo desta quinta-feira (7) vai receber o jornalista Eduardo Cosomano, especializado em tecnologia e startups e João Cristofolini, fundador da Pegaki, empresa focada em inovação em logística. A live começa às 17h no canal do YouTube do iG , você também pode acompanhar pela página oficial do portal no Facebook ou no LinkedIn . Para participar, envie suas dúvidas pelo [email protected] .

O Brasil e o mundo estão vivendo uma revolução tecnológica promovida pelas startups, que têm provocado uma verdadeira corrida entre as grandes empresas para comprá-las em busca de competitividade.

Pensando nisso, os convidados escreveram o livro “Saída de Mestre: estratégias para compra e venda de uma startup” a fim de ajudar quem pretende entrar nesse mercado.

O investimento nessas empresas envolve uma série de fatores de risco, que devem ser medidos na hora de fazer o valuation , ou seja, de avaliar quanto pagar por uma fatia, ou pelo controle da empresa. Se bem feito, esse investimento pode render lucros astronômicos. Ficou interessado? Não perca a transmissão de hoje!

Sobre os convidados

João Cristofolini é fundador da Pegaki, startup que está transformando a logística brasileira e que foi adquirida pela Intelipost em menos de cinco anos após sua fundação. Também fundou o ResumoCast, o maior canal de resumos de livros de negócios do País.

É palestrante, mentor e investidor, e já publicou seis livros de negócios, educação e inovação.



Leia Também

Eduardo Cosomano é jornalista especializado em tecnologia e startups. É fundador da EDB Comunicação, agência responsável pela assessoria de imprensa de empresas como Grupo Raccoon, EqSeed, Pegaki, Moove+, entre outras. Saída de mestre é seu primeiro livro

Lives Brasil Econômico

Semanalmente, a redação do Brasil Econômico entrevista algum especialista para aprofundar um tema relevante do noticiário econômico. Sempre às quintas-feiras, as transmissões começam às 17h pela página do Facebook e pelo canal do iG no YouTube.