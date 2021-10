Reprodução: iG Minas Gerais "Guedes vai virar papinha do Centrão", prevê Joice Hasselmann após convocação do ministro à Câmara

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) resolveu se pronunciar após a Câmara dos Deputados aprovar a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes , para prestar contas à sociedade sobre a offshore que ele mantém no Caribe. “Guedes vai virar papinha do centrão", afirmou a parlamentar em um publicação nas redes sociais.



Guedes vai virar papinha do centrão. Será engolido de colherzinha. A tigrada não vai nem precisar mostrar os dentes para mastigar. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 6, 2021





No último domingo (3), uma investigação do Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), revelou que o ministro da Economia é sócio da Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas - conhecido paraíso fiscal no Caribe. A empresa é avaliada em US$ 9 milhões (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que Joice Hasselmann era uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quando foi eleita em 2018. Ela até mesmo chegou a ser líder do governo no Congresso Nacional no ano seguinte. Após divergências, a deputada foi retirada da liderança em outubro de 2019 e rompeu com a gestão. Hoje, Joice é uma das críticas mais eloquentes do governo dentro da direita.