Brasil tem a terceira pior inflação dos países do G20, aponta OCDE

Um levantamento divulgado nesta terça-feira (5) pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que o Brasil está entre os piores países do G20 no quesito inflação, atrás apenas da Argentina e da Turquia. Em agosto, junto com Reino Unido e França, registrou a maior alta no indicador.



Os britânicos observaram alta de 0,9% em agosto, enquanto no Brasil e na França o salto foi de 0,7%. Em 12 meses, a inflação passou de 9% em julho para 9,7% em agosto no Brasil, enquanto na França subiu de 1,2% para 1,9%. Já no Reino Unido, a taxa avançou de 2,1% para 3%.

No G20, que reúne os países com os maiores PIBs (Produto Interno Bruto), a inflação anual atingiu 4,3% em agosto, ante 4,2% em julho. O indicador foi puxado pela alta na energia e nos alimentos.

A Argentina continua a ter a maior inflação anual entre os países do G20, com taxa de 51,4% em agosto, após nove meses consecutivos de alta. Em seguida, aparece a Turquia com taxa de 19,3%. O Brasil acumula 10,5% em 12 meses.

