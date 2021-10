Redação 1Bilhão Educação Financeira Após acumular 40 vezes, loteria premia único vencedor com R$ 3,8 bilhões

Um único sortudo vai ficar com a bolada de US$ 699,8 milhões, equivalente a quase 4 bilhões de reais, após acertar as cinco dezenas do 'Powerball', a loteria norte-americana. Segundo o jornal The Washington Post, essa foi uma das maiores premiações da história dos Estados Unidos.



Os números vencedores de segunda-feira foram 12, 22, 54, 66, 69 e a 'bola forte' (regra especial do sorteio de lá) foi o 15.

A Loteria da Califórnia disse que o vencedor era de Morro Bay, Califórnia, uma cidade costeira de cerca de 10.000 habitantes com uma renda por pessoa de cerca de US$ 68.000.

O vencedor poderá escolher entre uma opção de parcelamento do prêmio pago em 29 anos ou uma opção em dinheiro de US$ 496 milhões. Ambos estão sujeitos a impostos.

A identidade do vencedor não foi anunciada imediatamente, mas de acordo com a lei da Califórnia, o nome do vencedor, bem como o local onde o bilhete vencedor foi vendido, devem ser tornados públicos.