shutterstock Pizza Hut

Você já imaginou ser pago para comer pizza? No Reino Unido, a rede Pizza Hut está contratando pessoas para experimentar a nova pizza estufada com borda crocante por 5 mil libras (R$ 35 mil).



O degustador oficial de pizzas "Stuffed Crust", lançamento da marca, terá a tarefa de degustar e avaliar as refeições, e terá a chance de experimentar as coberturas, sabores e texturas, informa o jornal britânico The Mirror.

Além desse modelo, os candidatos também experimentarão o novo queijo derretido com alho e manteiga, e o pepperoni com queijo estufado, ambos os quais estão disponíveis apenas por um período limitado.

Veja aqui o site das inscrições