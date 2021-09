Bruno Ignacio App Itaú oferece recarga de Bilhete Único em São Paulo

O Itaú anunciou na semana passada que seus aplicativos para clientes correntistas Itaú e Itaú Light receberam uma funcionalidade extra na cidade de São Paulo: recarrega do Bilhete Único 100% digital e integrada nos apps . Segundo o banco, usuários paulistanos podem agora recarregar seus cartões mais fácil e rapidamente com o novo recurso. Além disso, os clientes que utilizaram a ferramenta pela primeira vez vão ganhar um mês gratuito de Bike Itaú.

Em comunicado à imprensa, Renato Mansur, diretor de Canais Digitais do Itaú, afirmou que a novidade está relacionada às necessidades dos clientes e surge agora para ajudar a solucionar o “desafio que a mobilidade representa nos grandes centros urbanos, como São Paulo”. Ele acrescenta que uma parcela da população está sempre buscando opções de deslocamento, que inclui muitas vezes o transporte público e intermobilidade.

Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco, também explicou um pouco mais sobre a atualização:

“A recarga do Bilhete único nos aplicativos Itaú e Itaú Light e a integração com as bikes reúne os importantes conceitos de intermobilidade e micromobilidade para fazer da locomoção dos clientes em São Paulo um processo mais prático, rápido e seguro”.

Bike Itaú (Divulgação/Tembici)

Como carregar o Bilhete Único no app do Itaú

Para acessar a nova função, o usuário e correntista do Itaú deve:

Acessar o app Itaú , selecionar “ transações ” na barra inferior e tocar em “ Recarregar ”. Selecionar a opção “ transporte ” e, em seguida, “ Bilhete Único ”. Inserir o número do cartão Bilhete Único que receberá o crédito. Informar o valor da recarga (máximo R$ 340). Em seguida, inserir a senha do cartão. Revisar as informações e confirmar a operação .

Recarregando o Bilhete Único via app do Itaú (Imagem: Reprodução/Itaú)

Com a operação concluída, o crédito estará disponível para utilização em até 2 minutos. É necessário aproximar o cartão de transporte a um terminal autorizado para liberar os créditos comprados. Mais detalhes ficam disponíveis no comprovante da transação. A recarga do Bilhete Único nos apps está disponível nas modalidades comum e avulso, mas ainda não contempla recarga para estudantes , que deverá ser adicionada em breve.

