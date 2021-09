Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista à rádio Jovem Pan nesta segunda-feira (27) e alertou que o Brasil segue com risco de um apagão geral de energia elétrica, apesar do Ministério de Minas e Energia promover estudos que negam a hipótese. Ele também reclamou do ICMS cobrado sobre a conta de energia.

"Não posso garantir isso para você (que não haverá apagão). Estudos que nós temos é de que não vai faltar (energia)", disse o presidente.

Após pedir que elevador e chuveiro elétrico sejam evitados, Bolsonaro voltou a pedir que a população economize energia. "Estou pedindo para o pessoal apagar um ponto de luz em casa, que seja. Ajuda. Eu apago tudo, tomo banho frio há muito tempo", disse.

"Falta de chuva, lógico, foi uma paulada na gente", afirmou Bolsonaro.

Atualmente o país enfrenta o maior risco de apagões nos últimos 91 anos, de acordo com os níveis dos reservatórios medido pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

Na mesma entrevista, o presidente também falou da fome e da inflação que assola o país. Para debelar a inflação, ele afirmou ser um "zero a esquerda" em economia, mas que deposita sua confiança no presidente do Banco Central, Roberto Campos.