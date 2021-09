shutterstock Bolsa Família está em risco se Pacheco "engavetar" reforma do IR, diz Guedes

O ministro da Economia Paulo Guedes cobrou celeridade do presidente do Senao Rodrigo Pacheco para pautar a reforma do Imposto de Renda, já aprovada na Câmara dos Deputados. Caso contrário, o Bolsa Família estaria ameaçado, e a atitude mostraria que Pacheco não "está preocupado" com o benefício, segundo Guedes.



A fala se deu após reunião com o relator no Senado da proposta, senador Angelo Coronel (PSD-BA). Guedes aposta na tributação de dividendos para bancar o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família.

“O IR como fonte de recursos e a PEC dos precatórios como espaço fiscal é a chave para possibilitarmos Bolsa Família mais forte”, disse Guedes a jornalistas.

“Se (o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco) colocar na gaveta na verdade está dizendo ao povo brasileiro que não está preocupado com o Bolsa Família”, acrescentou o ministro.

Pacheco, por sua vez, confirmou que o relatório será apresentado após discutir com segmentos empresariais para em seguida discutir com a equipe econômica a confecção de um relatório “palatável”.