Redação 1Bilhão Educação Financeira Foram alteradas também as regras sobre mudança de local ou forma de pagamento do benefício

Nesta segunda-feira (27) o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicou uma portaria que regulamente pedidos de bloqueio e desbloqueio do empréstimo consignado. Além disso, foram alteradas as regras sobre mudança de local ou forma de pagamento do benefício.



A restrição para solicitações referentes ao local e à forma de pagamento valerá a partir da noite desta quinta-feira (30), segundo informou o INSS

Agora, o segurado precisará obrigatoriamente enviar documento oficial com foto via aplicativo Meu INSS ou em atendimentos presenciais. A medida era opcional anteriormente.

Nas situações em que não for possível o requerimento via Meu INSS, o cidadão deverá ligar para a Central 135 e agendar o "Atendimento Especializado".

A portaria limita pedidos feitos pela internet aos cidadãos com conta verificada com nível prata ou ouro no cadastro do governo. Para aprimorar seu nível no Gov.br o segurado precisa permitir o cruzamento de outras bases de dados e leitura de QR Code ou código de acesso, informa a Folha de São Paulo.

Basicamente para aprimorar o cadastro o segurado deve liberar uma série de dados como, por exemplo, validação facial, para quem tem biometria cadastrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Para consultar os requerimentos o segurado pode acessar o site gov.br, entrar com seu login e senha e ir até o campo "Privacidade".