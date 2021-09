shutterstock McDonald's

Um funcionário do McDonald's no Reino Unido alega ter sido demitido após se vingar de um cliente "rude", informa o jornal britânico Macherter Evenings. Ele filmou o ato e postou no TikTok, o vídeo, é possível vê-lo colocando molho agridoce, à base de ketchup, no McFlurry do consumidor.



"Quando o cliente tem uma atitude rude, mas você se lembra, você ganha apenas £ 8,50 por hora", escreve. No vídeo que já ultrapassa 62 milhões de visualizações, o molho é despejado no lugar do que deveria ser caramelo.

"É por isso que todos devem ser gentis com todos, não importa o que aconteça", comentou um usuário do TikTok, enquanto outro acrescentou: "Lembrete amigável de que os trabalhadores de fast food também têm sentimentos."

Veja: