Reprodução Kyodo news Mola encontrada no hambúrguer

Uma japonesa quebrou o dente ao morder um hambúrguer do McDonald's em Fukuoka, no Japão. A rede de fast food deixou passar uma peça de metal para o preparo da carne que surpreendeu a mulher de 26 anos, informa a agência Kyodo.



Ela pediu um Rich Cheese Melt Tsukimi para viagem e notou o objeto estranho em forma de mola que considerou fazer parte de algum utensílio de cozinha.

"Eu estava ansiosa para almoçar. Não sei o que faria se a mesma coisa acontecesse novamente", disse ela ao Kyodo News.

A mulher afirma ter sentido dores na boca e precisou ir ao hospital no mesmo dia do ocorrido, na sexta-feira (17). Ela foi diagnosticada com pulpite aguda.

A filial japonesa da rede devolveu o dinheiro à cliente e pediu desculpas, além de afirmar que inspecionam regularmente os utensílios do preparo alimentício.