Divulgação Summit Êxito de Empreendedorismo 2021 terá mais de 90 horas de programação com palestras e painéis sobre diversos temas como carreira, negócios, futuro, entre outros

Entre os dias 20 e 28 de novembro, o Instituto Êxito de Empreendedorismo realiza a terceira edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. Este ano, o evento contará com mais de 150 palestrantes que abordarão temas sobre tecnologia, mercado, negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, finanças, entre outros. O Summit será, mais uma vez, 100% digital e gratuito. As inscrições já estão abertas.

A terceira edição do Summit Êxito de Empreendedorismo terá como tema central “A trilha do novo empreendedor” e irá abordar as perspectivas de futuro para quem já empreende ou deseja empreender, frente às mudanças pelas quais o mundo passa e tendências que se apresentam. “O Instituto Êxito de Empreendedorismo nasceu com a premissa de disseminar a cultura empreendedora e incentivar a educação empreendedora no Brasil. Dentro dessa perspectiva, o Summit vem para ser um grande catalisador. É um evento em que os participantes podem aprender muito e levantar grandes ideias para transformar suas vidas e carreiras”, aponta o presidente do Instituto, Janguiê Diniz, coordenador geral do evento. “Como palestrantes, selecionamos um grande time com os maiores especialistas em diversas áreas que vão trazer, de forma gratuita, muitos ensinamentos e insights para despertar o espírito empreendedor que existe dentro de cada um”, completa.

Entre os palestrantes convidados estão o fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc., Guilherme Benchimol; o CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; o CEO do Instituto Destiny e escritor, Tiago Brunet; o fundador e CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o autor e investidor Caio Carneiro; o cantor e empreendedor Lucas Lucco; o treinador comportamental e criador do movimento Ultrapassando Limites, Rodrigo Cardoso; o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca; o reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Celso Niskier; o fundador da Quantum Leap International e conselheiro internacional de empresas, Mauro Schnaidman; o fundador da Neximob, Edgar Ueda; o empreendedor equatoriano, mentor de negócios e investidor, Pablo Paucar; o presidente da Holding DTS Group e criador da Comunidade FreeDOM, Pyero Tavolazzi; o CEO da Be Academy, Bruno Pinheiro; o fundador da Ahanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto; o empreendedor, investidor anjo, fundador e CEO da Ensinar Tecnologia, Claudio Castro; e a CEO da Atom S/A e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer.

Também participam do evento o CEO do Grupo SEB, Chaim Zaher; a CEO e co-founder da Mobye Brasil, Lilian Primo Albuquerque ; o professor de neuromarketing, Gilberto Augusto; o CEO do Grupo Acelerador, Marcus Marques; o fundador do Grupo Segredos da Audiência, Samuel Pereira; a empreendedora serial, apresentadora e escritora, Cris Arcangeli; o palestrante, consultor empresarial, investidor e autor, Marcio Giacobelli; o fundador do O Primo Rico, empresário, educador financeiro e youtuber, Thiago Nigro; a fundadora da Mentoria 360, Aline Salvi; a autora best-seller, TEDxSpeaker e CEO da marca Todo Santo Dia, Andreza Caricio; o multiempreendedor, mentor e autor, Pablo Marçal; o empresário, palestrante e especialista em escalar profissionais autônomos no digital, Guto Galamba; a professora e autora Cíntia Chagas; a empresária, apresentadora e digital influencer Tati Lobão; o master coach e criador da metodologia do Coaching Integral Sistêmico (CIS), Paulo Vieira; o empresário e estilista Ricardo Almeida; o médico, palestrante, empresário e psiquiatra Roberto Shinyashiki; o empresário, empreendedor serial, mentor e escritor Ricardo Bellino; o CEO do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz; o empresário, investidor anjo e criador do método Tríade, Christian Barbosa; o ator e comediante, Tirullipa; o empresário, Kaká Diniz; o ex-nadador da Seleção Brasileira, palestrante e mentor de negócios, Joel Jota; o fundador e presidente da Linha Direta e presidente da Educar Brasil Tecnologia Educacional, Marcelo Chucre; o fundador e presidente do Fundo de Investimentos Iron Capital; o economista, escritor e sócio da ZenEconomics, Luiz Fernando Roxo; o fundador e CEO da Jovens Protagonistas, Davi Braga; a pedagoga, fundadora da Escola Conecta, Sandra Janguiê; a empreendedora, investidora e coach de finanças, Nayara Mota; a empresária e CEO da Rede Mulheres Que Decidem, Priscilia Queiroz e muito mais.

As palestras e os painéis do Summit Êxito de Empreendedorismo 2021 ocorrerão sempre das 9h às 21h. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site www.summitexito.com.br . A programação completa será divulgada em breve.



Serviço

Summit Êxito de Empreendedorismo 2021

De 20 a 28 de novembro, das 9h às 21h

Inscrições gratuitas: www.summitexito.com.br