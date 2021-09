Redação 1Bilhão Educação Financeira Governo estuda prorrogação do auxílio emergencial até dezembro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou que poderá prorrogar o auxílio emergencial até a definição sobre o Auxílio Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família em 2022. Em discurso na Bahia, realizado nesta terça-feira (28), Bolsonaro disse que o Brasil é um país rico e pode "atender os mais necessitados por mais tempo".

A sinalização de Bolsonaro vai de encontro aos estudos do Ministério da Economia, que prevê o pagamento do benefício emergencial até dezembro. Atualmente, os depósitos da nova rodada do auxílio emergencial devem se encerrar em outubro.

A manobra aumenta o tempo do Palácio do Planalto para negociar uma solução para precatórios e pressionar o Senado em votar a reforma do Imposto de Renda. O relator da proposta, Ângelo Coronel (PSD-BA), informou que a votação só deve acontecer em 2022.

Jair Bolsonaro e a equipe econômica acreditam que a aprovação da primeira fase da Reforma Tributária poderá aliviar os cofres da União e providenciar o reajuste do novo Bolsa Família. O Planalto pretende aumentar o número de beneficiários e reajustar as parcelas de R$ 190 para R$ 300.