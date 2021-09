REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Bolsonaro na ONU

O presidente Jair Bolsonaro discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (21) e além de defender o 'tratamento precoce', ineficaz contra a Covid-19, e dizer que não há desmatamento na Amazônia , afirmou que o governo pagou "um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020".



No ano passado, as parcelas do auxílio foram de R$ 600, pouco mais de US$ 113 dólares na cotação atual. Para as mães solteiras o valor pago entre abril e dezembro foi de R$ 1200, o que totalizaria US$ 223.

"As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial dos gêneros alimentícios, no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020", disse Bolsonaro na ONU.



Segundo dados do balanço da Caixa Econômica Federal, o governo pagou R$ 293,1 bilhões de auxílio a quase 68 milhões de pessoas em 2020. Na média, cada informal recebeu R$ 4,3 mil, o que daria US$ 813.

Os valores levam em conta todos os desembolsos realizados até o dia 9 de fevereiro de 2021, quando o auxílio foi interrompido. De acordo com a Caixa, o auxílio "foi a maior ação de transferência de renda já realizada no Brasil".

Nas redes sociais, junto com #BolsonaroMente, #BolsonaroVergonhaDoBrasil e #ONU2021, está "800 DÓLARES" como um dos assuntos mais comentados. Ou seja, para evitar a "contabilidade criativa", bastava que o presidente dissesse que sua conta deu-se no acumulado do ano.





Veja a repercussão

pobre comendo resto de osso bovino, gás 100 reais, 7 reais o litro da gasolina e o fdp do bolsonaro dizendo que dá 800 dólares de auxílio. lula cadê você homem ? pic.twitter.com/a04Ou9aAjI — vicky⁷ 🥢 uzumaki (@k7ookv) September 21, 2021





O cara gasta uma fortuna de recursos públicos pra comer pizza na rua, atacar a imprensa, defender cloroquina e meter um caô de auxílio de 800 dólares diante do mundo. Que vergonha meu Deus — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) September 21, 2021





800 dólares de auxílio emergencial? Ele tá considerando o total ao longo dos meses? É isso?

É muita desonestidade.



Aliás, o discurso todo é constrangedor. No The Office a gente aguenta pq depois vem o alívio cômico. Aqui é só desespero mesmo. pic.twitter.com/hzdboATZQy — Marcos Castro (@marcoscastro) September 21, 2021





Eu vendo bolsonaro falando do auxílio de 800 dólares pic.twitter.com/4Cf2FTc2lF — Luan (@Luuaanle) September 21, 2021