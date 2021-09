O Dia INSS divulga lista de aposentados e pensionistas que devem realizar perícia médica

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27), a lista de aposentados e pensionistas que devem realizar a perícia médica do benefício por incapacidade. A medida é uma forma de encontrar pessoas que mudaram de endereço e não receberam as cartas de convocação pelos Correios.

Os segurados têm até o dia 11 de novembro para realizar o agendamento da perícia por meio do site ou aplicativo "Meu INSS" ou pelo telefone 135. Na data agendada, é necessário apresentar toda a documentação médica em mãos, como atestados, laudos, receitas e exames. No caso do não agendamento ou não comparecimento, o benefício será suspenso e, após 60 dias, cancelado.

A lista completa de convocados pode ser acessada aqui .