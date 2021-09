Na página inicial, verifique o resultado do parcelamento

Caso uma ou mais parcelas tenham sido canceladas, clique no ícone de informações para exibir o motivo do cancelamento; Se o motivo do cancelamento permitir a contestação, clique em "Contestar"; O requerimento será reanalisado pela Dataprev, e você pode se tornar elegível ou voltar a receber caso o pedido seja aprovado.