Sophia Bernardes Caixa vai libera empréstimos entre R$ 300 e R$ 1 mil

Beneficiários do Bolsa Família que pretendem solicitar o empréstimo do Caixa Tem terão seus pedidos negados ou poderão perder o direito de manter seu cadastro ativo no programa social. A informação foi obtida pela jornalista Carla Araújo, do UOL , nesta segunda-feira (27).

Segundo a Caixa, apenas beneficiários do auxílio emergencial ou pessoas que não possuem cadastro em programas sociais do governo federal poderão solicitar a nova modalidade de crédito do banco. O presidente da estatal, Pedro Guimarães, estima que 48 milhões de usuários do auxílio devem pedir o empréstimo.

Lançado nesta segunda-feira, o programa "Crédito Caixa Tem" vai liberar empréstimos entre R$ 300 e R$ 1 mil, com juros de 3,99% ao mês e possibilidade de parcelamento em até 24 meses. De acordo com a Caixa, os valores serão liberados de forma escalonada, ou seja, conforme o mês de aniversário do beneficiário (confira o calendário abaixo).

Até o momento, apenas nascidos em janeiro e fevereiro possuem crédito liberado pela Caixa Econômica Federal. Os valores serão depositados na conta digital do cliente, que poderá movimentar ou, até mesmo, realizar saques. No entanto, o banco alerta para o limite de dois saques, três transferências para outros bancos e dois extratos gratuitos por mês.

Interessados que não possuem cadastro no aplicativo Caixa Tem precisam manifestar interesse pelo empréstimo até 8 de novembro. Em coletiva, a Caixa ressaltou estudar a elevação dos valores de empréstimo, mas a efetivação ficará para 2022.

Confira o calendário para quem já é cliente do Caixa Tem



Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 27 de setembro

Nascidos em março e abril: a partir de 18 de outubro

Nascidos em maio e junho: a partir de 8 de novembro

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro

Confira o calendário para quem ainda não é cliente do Caixa Tem