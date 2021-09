Sophia Bernardes Caixa lança empréstimos de R$ 300 a R$ 1.000 para usuários do Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal lançou, nesta segunda-feira, o programa "Crédito Caixa Tem", que vai permitir empréstimos entre R$ 300 e R$ 1 mil.

Com juros de 3,99% ao mês e prazo de pagamento de até 24 parcelas, a modalidade poderá ser acessada por 100 milhões de pessoas que têm conta poupança social – aberta pela instituição para pagar o auxílio emergencial e outros benefícios.

Os empréstimos serão liberados de forma escalonada, de acordo com o mês de aniversário dos usuários, de forma totalmente digital. Para nascidos em janeiro e fevereiro, o crédito já está disponível. Mas não será automático.

Os interessados vão ter que solicitar o crédito à Caixa, depois que atualizarem o aplicativo Caixa Tem.

Ao atualizar o aplicativo, a conta poupança social vai se transformar em conta digital, onde os valores serão creditados. Essa conta poderá ter custos, dependendo do número de operações a serem feitas pelos correntistas.

O cliente não paga tarifa mensal no Caixa Tem e tem direito aos seguintes serviços gratuitos: dois saques por mês, três transferências mensais para contas de outros bancos e dois extratos por mês, além de transferências ilimitadas para contas da Caixa. A partir destes limites as operações geram tarifas.

Os interessados poderão fazer o empréstimo para despesas pessoais (Crédito Caixa Tem Pessoal) ou para investimento (Crédito Caixa Tem para o seu Negócio). As condições de crédito são as mesmas nas duas linhas. A liberação do valor dependerá da análise cadastral do tomador.

A Caixa pretende elevar os valores, à medida em que os tomadores forem pagando as parcelas. Além disso, não haverá limite de renda. Ou seja, basta que o cliente tenha o Caixa Tem.Quem ainda não tem poderá baixar o aplicativo a partir de 08 de novembro, também de forma escalonada por mês de aniversário.

O Caixa Tem permite efetuar pagamentos, fazer transferências, Pix, além de empréstimos e contratação de seguros, dentre outras operações.

Os pedidos de empréstimo poderão ser feitos de forma escalonada, de acordo com a data de aniversário do interessado.

Confira o calendário para quem já é cliente do Caixa Tem:

Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 27 de setembro

a partir de 27 de setembro Nascidos em março e abril: a partir de 18 de outubro

a partir de 18 de outubro Nascidos em maio e junho: a partir de 8 de novembro

a partir de 8 de novembro Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro

a partir de 29 de novembro Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro

a partir de 13 de dezembro Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro

Confira o calendário para quem ainda não é cliente do Caixa Tem: