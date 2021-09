iStock xxx

No início de setembro, o governo federal propôs o salário mínimo de R$ 1.169 em 2022. A correção do salário mínimo é feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A equipe econômica considerou que o indicador será de 6,20%, o que elevaria o benefício dos atuais R$ 1.100 para os R$ 1.169 propostos.

Já no meio do mês, o governo revisou a expectativa para o INPC e concluiu que o índice deve terminar o ano em 8,4%, logo o salário mínimo subiria para R$ 1.192.

Por consequência, o abono salarial do PIS/Pasep também aumenta. O abono salarial é pago para quem teve carteira assinada pelo menos um mês no ano base anterior no valor de um salário mínimo.

Veja simulações

1 mês: R$ 99,33

2 meses: R$ 198,66

3 meses: R$ 298

4 meses: R$ 397,33

5 meses: R$ 496,33

6 meses: R$ 596

7 meses: R$ 695,33

8 meses: R$ 794,66

9 meses: R$ 894

10 meses: R$ 999,33

11 meses: R$ 1.092,66

12 meses: R$ 1.1192

Saiba quando o dinheiro vai cair