Max Leone Beneficiários que recebem até um salário mínimo já podem retirar o dinheiro nesta sexta-feira (24)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia, nesta sexta-feira (24), o pagamento dos segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.100). Esses beneficiários já podem, inclusive, retirar o valor depositado em suas contas no mesmo dia.

Vale destacar que o INSS sempre realiza os pagamentos na primeira e na última semana de cada mês. A ordem de depósitos funciona de acordo com o dígito final do Número de Inscrição (NIS), impresso no cartão da autarquia.

Assim, nesta sexta, recebem o dinheiro aqueles com NIS final 1. No fim de semana, o cronograma tem uma pausa e volta na segunda-feira (27), com NIS final 2 e assim por diante.

Outro detalhe importante a ser observado é que o INSS possui dois caléndarios diferentes. Enquanto o primeiro atende às pessoas que recebem até um salário mínimo, o segundo é voltado aqueles que recebem valores maiores.

Confira o cronograma abaixo:



Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

NIS final 1: 24 de setembro;

NIS final 2: 27 de setembro;

NIS final 3: 28 de setembro;

NIS final 4: 29 de setembro;

NIS final 5: 30 de setembro;

NIS final 6: 1º de outubro;

NIS final 7: 4 de outubro;

NIS final 8: 5 de outubro;

NIS final 9: 6 de outubro;

NIS final 0: 7 de outubro.

Calendário do INSS para quem recebe mais que um salário mínimo



NIS final 1 e 6: 1º de outubro;

NIS final 2 e 7: 4 de outubro;

NIS final 3 e 8: 5 de outubro;

NIS final 4 e 9: 6 de outubro;

NIS final 5 e 0: 7 de outubro.

A consulta do pagamento pode ser realizada pelo site ou aplicativo "Meu INSS". Para efetuar o saque do benefício, basta se dirigir até uma agência bancária, com o cartão do INSS.