A Rede Globo está com vagas abertas para vários setores em São Paulo e Rio de Janeiro, como administração, TI, engenharia de produção, marketing, economia, entre outros. Os processos seletivos estão ocorrendo de forma 100% remota durante a pandemia e as inscrições podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Os benefícios oferecidos são: assistência médica e odontológica, auxílio-creche, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, horário flexível, previdência privada, seguro de vida e descontos em produtos. A escolaridade mínima exigida é ter formação superior completa. Conhecimentos em inglês e pacote Office são exigidos ou te destacam para alguns dos cargos. Fazendo parte do time da Globo você pode trabalhar em diferentes projetos, com várias metodologias, além de ter autonomia.

Conheça alguma das vagas:

– Analista de Estratégia de Relacionamento com Agências Pleno;

– Analista de Acompanhamento de Resultados Pleno | Temporário;

– Customer Experience Specialist | Globoplay Internacional;

– Analista de Remuneração e Org Design II (Performance);

– Designer Gráfico Pleno;

– Analista de Métricas Digitais Júnior;

– Gerente de Planejamento de Negócios;

– Analista de Dados Pleno;

– Especialista em Gestão de Dados | Produtos e Serviços Digitais.

Para conferir essas e mais oportunidades, clique aqui.