A conta de luz é cara e cada vez fica mais complicado inseri-la no orçamento familiar. Veja abaixo, como calcular o custo de consumo de energia por dispositivo presente em sua residência, pode ser uma boa forma de escolher os mais necessários e desligar o restante da tomada para controlar o valor da conta no fim do mês.

A fórmula do consumo de energia elétrica

Não tem jeito, vamos ter que buscar lá na época da escola os cálculos que aprendemos em física no ensino médio. Para calcularmos o consumo da energia elétrica, precisamos saber qual é a potência do aparelho, além do tempo de funcionamento. Esse método é o mais simples para identificar o consumo individual e energia elétrica dos aparelhos.

A fórmula mostra que o consumo de energia elétrica, que é medido kWh, será calculado pelo produto entre a potência (em kW), normalmente informada no aparelho, e o intervalo de tempo de uso (em horas). Com o resultado em mãos, podemos passar para a próxima etapa.

E quanto sai do bolso?

O cálculo feito acima indica o valor de consumo por mês do equipamento em questão. Para sabermos o impacto real desse consumo no preço da conta de luz, é preciso conferir qual é a média do preço do kWh que está sendo cobrado no período, uma vez que esse valor muda de acordo com a região do Brasil, cor de bandeiras, etc.

Exemplo da chuveiro elétrico carioca

Pra ficar interessante, vou usar o valor atual do kWh no RJ, mas o processo é o mesmo com qualquer valor. O preço do kWh no RJ está em R$ 1,04; por isso o resultado do cálculo de consumo elétrico do aparelho deve ser multiplicado por esse valor para chegar ao custo real.

Vamos calcular usando um chuveiro convencional que tem cerca de 4,5kW de potência, na casa de um casal que toma 1 banho por dia de 45 minutos cada, totalizando 1,5h diário de uso do aparelho, ao longo de 30 dias.

Ao utilizar o chuveiro elétrico, diariamente nesse padrão, ele influenciará em R$ 210,60 na conta de luz. Não se usa tanto o chuveiro elétrico no RJ, devido ao calor na maior parte do ano, mas o mesmo cálculo pode ser feito para descobrir o custo de utilização do ar-condicionado.

Como evitar o alto consumo?

Basicamente, só existe uma variável sob o controle do consumidor na conta, é o tempo de uso do equipamento. No exemplo acima, seja no chuveiro ou ar-condicionado, a melhor sugestão é reduzir o tempo de uso dos equipamentos. Outros dispositivos mesmo estando desligados, consomem energia, o fator stand-by , mas com certeza não são os maiores vilões da conta de luz, mesmo influenciando de alguma forma.

Retirar da tomada aparelhos que não precisam ficar ligados (não resolve mas ajuda);

Apague as luzes ao sair do cômodo;

Usar lâmpadas de LED;

Diminuir o número de vezes que abre a geladeira;

Carregadores (celular e notebook) só devem estar conectados enquanto estão dando carga.

Maiores vilões do consumo elétrico

Existem alguns aparelhos que são mais agressivos no final das contas com seu consumo mensal, os maiores de todos estão ligados a controle de temperaturas, aquecimento e resfriamento:

Ar-condicionado;

Chuveiro elétrico;

Cafeteira;

Micro-ondas;

Aparelhos em stand-by ;

Ferro de passar;

Máquina de Lavar;

Forno elétrico.

Ar-condicionado é um dos maiores vilões das contas de luz (Imagem: Dewi Karuniasih/Unsplash)

Dentre todas as dicas a que vai facilitar a melhora nos resultados do cálculo de consumo de energia elétrica é a redução do uso dos aparelhos. Uma vez que não podemos viver sem eletricidade – ao menos da forma como estamos habituados –, devemos fazer opções sobre os equipamentos mais necessários e dispensando o restante. A Enel fornece um simulador de consumo, gratuito, para facilitar.

Com informação: Mundo da Elétrica.

