Reprodução Fundação Nacional do Índio (Funai) é autorizada a abrir 776 vagas temporárias

A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi autorizada a contratar 776 pessoas de forma temporária para atuar no “atendimento à emergência de saúde pública”. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (21).

Ao todo, são 605 vagas para agentes de proteção etnoambiental, 121 vagas para chefes dos agentes de proteção etnoambiental e 50 vagas para supervisores dos agentes de proteção etnoambiental. Para a contratação, os candidatos não irão passar por concurso público.

O prazo de duração dos contratos será de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação para até dois anos. Não foram divulgados os níveis de escolaridade exigidos para cada cargo, nem os locais de atuação dos contratados. A Funai ainda deve definir a remuneração dos profissionais.

Confira a íntegra da portaria aqui .