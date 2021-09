Polícia Rodoviária Federal/Divulgação Concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é retomado após suspensão por irregularidades nos testes de aptidão física

Na última segunda-feira (20), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) derrubou a liminar que suspendia o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A seleção havia sido interrompida no último dia 14, após irregularidades nos testes de aptidão física (TAF) em diversos estados.



A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) na vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O MPF apontou que candidatos de várias regiões tinham sido prejudicados. A decisão foi revogada após o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebaspre) argumentar que o teste seguia o que estava previsto do edital.

O concurso da PRF oferece 1,5 mil vagas para Policial Rodoviário Federal, Padrão I da Terceira Classe. Nesta terça, o Cebaspre divulgou o resultado da primeira fase, com a lista de convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP).

Os selecionados têm até às 18 horas do dia 22 de setembro para formalizar os pedidos de efetivação da matrícula no CFP. Também correm risco de ser eliminados aqueles que não apresentarem os documentos necessários para se matricular, não comparecem ao curso de formação ou não atenderem aos demais requisitos exigidos.

Você viu?

Os candidatos também deverão estar atentos ao prazo de validade de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - exigida no edital do concurso da PRF, sob pena de eliminação.

Mesmo após ingressar no Curso de Formação Policial, os eventuais alunos continuarão sendo submetidos à investigação, podendo ser desligados e eliminados do concurso público, se não possuirem "conduta social e idoneidade moral" compatíveis com o cargo.

De acordo com o edital, o curso de formação terá carga-horária mínima de 500 horas presenciais e/ou à distância, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. Ele será realizado na cidade de Florianópolis (SC), entre 24 de setembro a 22 de dezembro na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UNIPRF).

O resultado final com os aprovados para o cargo de policial rodoviário federal será publicado no Diário Oficial da União (DOU) e divulgado no site do Cebraspe em 20 de dezembro de 2021.