Caixa é acusada de erro e plágio em propaganda

Três agências de publicidade entraram com recurso na Justiça para que a licitação de recursos destinados à propaganda da Caixa Econômica Federal (CEF) seja refeita. Lua, Nova/SB e Fields acusam a agência vencedora da licitação de plágio na propaganda e erro ao nomear o site, informa o colunista do GLOBO Lauro Jardim.

O slogan “Caixa. Tudo o que você precisa. Mais do que você imagina” seria uma imitação do posicionamento do Banco do Brasil “Pra tudo que você imaginar”, lançado em fevereiro.



Além disso, a vencedora teria errado ao informar o site do banco com o final “.com.br” e não o correto “.gov.br”.

O orçamento da Caixa para propaganda é de R$ 374 milhões em um ano.