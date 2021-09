shutterstock McDonald's abre 60 vagas para cargo de atendente

A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e no Caribe, anuncia a abertura de 60 vagas para o Rio de Janeiro. As oportunidades são para o cargo de Atendente. Não há exigência de experiência anterior, pois os contratados passam por um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante, criando oportunidades de desenvolvimento para todos.

Os interessados devem comparecer nos dias 21, 23 e 24 de setembro, das 10h às 14h na unidade do Barra Shopping, que fica na Avenida das Américas, número 4.666, loja 117. Para saber mais sobre as vagas, acesse o site www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco .

Os selecionados irão trabalhar na região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, e as vagas são para os períodos diurno e noturno.

Os funcionários da companhia contam com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva cada indivíduo a se portar e agir no ambiente de trabalho da forma que se identifique e se sinta bem.

Leia Também

“Contamos com uma força de trabalho de mais de 50 mil pessoas e o tema Diversidade e Inclusão é um dos pilares da estratégia de atuação da empresa”, comenta Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados.