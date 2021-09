Reprodução João Roma ministro da Cidadania e João Galassi presidente da Abras

O ministro da Cidadania João Roma participou nesta segunda-feira (20) de um evento organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e disse ser "inadmissível" que se passe fome no Brasil.



O ministro agradeceu ao Congresso por permitir ao governo aprovar as medidas destinadas ao combate da pandemia, como o auxílio emergencial, que atendeu cerca de 57% da população brasileira, segundo Roma.

"Auxílio Brasil visa dar uma resposta mostrando que as pessoas podem encontrar no Estado um parceiro para solucionar as dificuldades. Os programas de transferência sem dúvida foram um avanço e o que nós buscamos é que esse programa propicie as ferramentas necessárias para o cidadão ter os direitos básicos para melhorar de vida", reforçou.

Segundo Roma, é "inadmissível" que um país como o Brasil, que produz um em cada cinco pratos de comida consumidos no mundo, desperdice cerca de 30% de tudo que produz. A fala foi em linha com o que disse o presidente da Associação, João Galassi.

Galassi, na abertura do evento, cobrou flexibilização das leis de vencimento de alimento, e fez apelo aos ministros para que o tema avance no governo.



"Precisamos aumentar a doação, tenho certeza que com movimento simples, nós podemos erradicar a fome nesse país. Não parece, mas nós temos 30% de desperdício de alimentos", disse.

Galassi também apresentou às autoridades presentes algumas demandas do setor, como a necessidade de abaixar as taxas abusivas dos vouchers de alimentação e cruzar o mapa da fome com o mapa do desperdício.