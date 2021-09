Reprodução: ACidade ON Uso da madeira para cozinhar pode gerar doenças respiratórias

A vida para a catadora de lixo Jane Cristina dos Santos, de 50 anos, nunca foi fácil. Mas desde o início da pandemia, as coisas pioraram. O marido, Alex Sandro Rocha, de 48, teve problemas no coração e no pulmão, tendo que parar de trabalhar. Além disso, com mais gente sobrevivendo dos recicláveis, a renda minguou. Sua casa, na comunidade Para-Pedro, em Colégio, na Zona Norte do Rio, tem as paredes feitas de madeira, e o teto, de telhas quebradas. Todos os móveis foram recebidos por doação, inclusive o fogão a gás, que fica ao lado do vaso sanitário. Jane logo avisa que não é ali que faz a comida do dia a dia. Quando precisa cozinhar feijão, arroz e o que mais tiver para comer, utiliza um fogão a lenha improvisado na área externa, o qual também divide com vizinhos que não têm dinheiro para o botijão. Com preço de R$ 105 por lá, o gás virou artigo de luxo. Está presente nas casas, porém só é usado em dias de chuva ou em preparos rápidos, como para fazer um café.

Pelos seus cálculos, para comprar um botijão, ela precisa vender 50 quilos de garrafas pet, o que leva pelo menos dez dias para juntar. Antes, quando o item era mais barato e tinha o apoio do marido, ela gastava a metade do tempo. Já a lenha é de graça. São madeiras de caixotes de feira, abandonados na rua.

"O dinheiro, quando tem, a gente compra manteiga, pão. O óleo pegamos usado, e as frutas e legumes catamos do chão da Ceasa, que fica perto daqui", conta Jane.

Mãe de seis filhos, Graziele Oliveira Porto, de 34 anos, tem uma situação um pouco melhor, mas também já usa lenha para cozinhar. O marido, que perdeu o emprego de entregador em abril do ano passado, hoje trabalha arrastando caixotes vazios no Ceasa, por uma diária média de R$ 60. O filho mais velho, de 15 anos, faz o mesmo e reforça a renda da família. Mesmo assim, o gás só dura 22 dias. Na casa, onde também mora a avó de Graziele, são nove bocas para alimentar. Todo fim de mês, a solução é colocar dois tijolos com uma grade por cima para fazer almoço e jantar.

No Brasil, o número de residências usando lenha para cozinhar já supera o uso de gás. Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que o uso dessa matriz de energia começou a aumentar em 2014, mas só ultrapassou o GLP em 2018. No ano passado, 26,1% dos brasileiros usavam lenha contra 24,4% que usavam o botijão.

A diferença pode aumentar ainda mais. Desde janeiro, o preço médio do botijão de gás subiu quase 30%, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que equivale a cinco vezes a inflação acumulada no período.

Vale gás é uma solução

De acordo com uma pesquisa do FGV Social, com o fim do auxílio emergencial, o número de pobres — que vivem com até R$ 261 por mês — pode saltar de 27,7 milhões para 34,3 milhões, aproximadamente 16,1% da população. Somado a isso, nos 12 meses terminados em julho, a inflação desse grupo foi de 10,05%, três pontos percentuais acima da inflação da alta renda.

Para a professora de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP), Marta Arretche, os programas sociais no Brasil para recompensar renda são insuficientes. Além dos baixos valores ofertados nos não contributivos, como o Bolsa Família, com o aumento da intermitência, as regras do seguro desemprego deixam desamparados centenas de profissionais que não conseguem ficar ao menos 12 meses no emprego — tempo exigido para ter acesso ao crédito.

Leia Também

Sergio Bandeira de Mello, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), defende a implementação de alguma política semelhante à tarifa social de energia, como um vale-gás. No Rio, o programa SuperaRJ terá uma cota extra exclusiva para compra de botijão de gás (GLP), entre R$ 50 e R$ 80, conforme a Lei 9.383/2021, ainda pendente de regulamentação.

Queima de lenha pode provocar doenças

O diretor executivo do Instituto Perene, Guilherme Valladares, observa que a lenha é um indicador de renda porque entra no lugar do gás quando não existe alternativa para remédio nem para comida. A realidade em muitos lares é o duplo combustível, com uso de gás para coisas rápidas, como esquentar uma comida, e de lenha para o que demora mais. Esse é o caso da Rayane Oliveira, de 24 anos. Mãe de quatro, ela reclama que, sem a merenda escolar, as contas apertaram ainda mais:

"Meu marido trabalha de bico, e eu faço unha na comunidade. Aí ganho R$ 10 aqui, R$ 20 ali. A gente junta, paga o aluguel, compra comida e, às vezes, gás. Para durar, também cozinho com lenha."

A professora do departamento de Química da PUC Rio, Adriana Gioda, que se dedica ao tema desde 2016, conta que o uso do insumo pode provocar diversas doenças, como câncer, problemas de coração, asma e bronquite. A estimativa é que as mortes atribuídas à queima de lenha ou de carvão em ambiente domiciliar representem para o país um custo anual superior a R$ 3 bilhões.

"Quem é pobre não tem fogão a lenha adequado. Coloca duas ou três pedras, uma grade em cima, ficando muito exposto à fumaça, ou até se queimando e morrendo", explica.

A fim de reduzir impactos, o Instituto Perene, que tem como um de seus parceiros a Natura, desenvolveu um modelo de fogão à lenha que reduz até 60% o uso dessa matriz energética por refeição, oferecendo o máximo de eficiência. Desde 2009, já atendeu mais de 13 mil domicílios.

"A solução é uma tecnologia de transição. O ideal é ter o gás o mês inteiro", diz Valladares.