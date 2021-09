Rodrigo Digital YouTube gerou 122 mil empregos e teve impacto de R$ 3,4 bi no PIB em 2020

Um estudo encomendado pela consultoria Oxford Economics e divulgado pela revista Exame mostra que o YouTube impactou positivamente o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2020 foram R$ 3,4 bilhões, além de 122 mil empregos gerados.



O número de canais que fatura acima de R$ 10 mil com publicidade em um ano cresceu 70% em 2020. Além disso, o número de canais com mais de 1 milhão de assinantes no Brasil teve alta de 30% e já são mais de 200 mil.

Segundo mostra a Oxford Economics, 87% das empresas que possuem um canal afirmam que o YouTube as ajuda na compreensão do público, 85% dizem que conseguiram aumentar a base de clientes e 92% dizem ser encontrados mais facilmente.

O YouTube não proporciona só entretenimento, faz tempo que a plataforma se tornou o sustento de muita gente. Como Eliseu Pereira, por exemplo, entrevistado pela revista, conta que emprega dois funcionários no seu canal "Oficina Caipira".

Leia Também

O perfil tem 800 mil assinantes e é baseado em Divisópolis, cidade de 10 mil habitantes na fronteira entre Minas Gerais e a Bahia.

“Todo o sustento da minha casa, minha família, vem do canal. Antes eu não podia ajudar um parente, meus pais, quando precisavam de um medicamento ou um exame. Hoje eu posso”, conta Pereira à revista.