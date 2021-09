Fernanda Capelli Cinco usinas operam com menos de 10% da capacidade

Sem chuvas, o nível dos reservatórios de algumas hidrelétricas tem ficado cada vez mais baixo. A situação ainda não impacta a produção de energia, mas é mais um sinal de alerta sobre a gravidade da crise hídrica. Conforme antecipou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior de São Paulo, já opera no volume morto por causa da seca. O nível de seu reservatório registrava -1,45% de água.

A usina faz parte do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que concentra a maior parte da geração de energia hidrelétrica do país. Dados do Operador Nacional do Sistema (ONS) apontam que, até o dia 14, o nível dos reservatórios estava em 18,38%.

Além de Ilha Solteira, outras quatro usinas estão com os níveis de reservatórios muito baixos. A situação é pior na usina de Três Irmãos, que fica na bacia do Rio Tietê. O nível do reservatório chegou a 1,98%.

A usina de Marimbondo está em 9,21%. Esta unidade é a que tem a segunda maior potência instalada dentre as usinas do complexo Furnas, com 1.440 MW. Ela fica no Rio Grande. Maior usina do sistema Furnas, com capacidade instalada de 2.082 MW, a unidade de Itumbiara está com nível do reservatório em 9,68%.

A usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, no Paraná, registra o nível de 8,99%. É a maior da Copel, com 1.676 MW de potência.